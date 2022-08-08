Сбербанк начнет прием заявок по новой программе инвесткредитования МСБ

Сбербанк с 9 августа начнет принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба банка, предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

По словам зампредседателя правления банка Анатолия Попова, такой уровень ставки «положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса», а это, в свою очередь, «станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях».

В новой программе в пилотном режиме объединятся программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта МСП и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

Ранее в понедельник, 8 августа, глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил запустить в тестовом режиме новую программу льготного кредитования МСБ на инвестиционные цели. «Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%», — отметил министр. Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца года, оператором выступит Корпорация МСП.