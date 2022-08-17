«Аэрофлот» с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на внутренние рейсы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 17 августа вводит специальные тарифы для пенсионеров на перелеты внутри страны. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Предложение распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, а также на детей до 12 лет, которые проживают с пенсионерами.

Продажи начинаются с 17 августа. Перевозки будут осуществляться с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

Предложение распространяется только на граждан России.

11 августа появилась информация о том, что компании «Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по пассажиропотоку в России, несмотря на закрытые аэропорты центральных и южных регионов страны. Первая компания перевезла 2,5 млн человек и достигла нового пика в своей постсоветской истории. Вторая показала прошлогодний июльский рекорд — 1,65 млн, рассказали источники «Известий» на рынке.