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Чернышенко рассказал о темпах внедрения искусственного интеллекта в России

Чернышенко заявил, что к 2024 году показатель внедрения искусственного интеллекта в РФ составит не менее 50%
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Показатель внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отдельных отраслях на сегодняшний день доходит до 20%. Об этом в среду, 17 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«На текущий момент процент внедрения ИИ в отдельных отраслях у флагманов доходит до 20%. Мы ожидаем, что к 2024 году этот показатель составит не менее 50%», — сказал он на пленарном заседании конгресса по искусственному интеллекту в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

Чернышенко подчеркнул, что большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с технологиями ИИ, однако свыше 60% организаций испытывает недостаток в финансировании подобных проектов.

Также вице-премьер рассказал, что в начале сентября в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта.

«Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных решений в области искусственного интеллекта для бизнеса, науки и государства», — пояснил он.

2 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в РФ разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта в медицине. По ее словам, он уже утвержден и начнет применяться с 1 сентября текущего года.

Ранее, 10 июня, стало известно, что в России появится интеллектуальная система, отслеживающая незаконный визуальный контент в интернете. Алгоритмы ИИ должны будут выявлять материалы с признаками терроризма и экстремизма, призывами к массовым беспорядкам, оскорбления в адрес российских государственных символов и органов власти и иной нежелательный контент.

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