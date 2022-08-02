В РФ разработали ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта

Рентгенологи Москвы создали разработку системы ГОСТа для тестирования искусственного интеллекта в медицине. Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 2 августа, он уже утвержден и начнет применяться с 1 сентября текущего года.

«В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше — московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта», — рассказала Ракова журналистам.

Новый документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. По разработанной системе ГОСТа специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, и не несет ли он риски для здоровья пациента.

18 апреля пресс-служба Сеченовского университета сообщила о том, что ученые научного учреждения работают над цифровым алгоритмом диагностики узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии (КТ). Отмечается, что алгоритм поможет исключить человеческий фактор при анализе данных, а также определять рак легких на ранних стадиях. На данный момент успехи ученых заключаются в умении искусственного интеллекта распознавать подозрительные в отношении рака легких участки на КТ и дополнительно их подсвечивать.