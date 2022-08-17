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TikTok грозит новый штраф в 4 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Компании TikTok грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом стало известно в среду, 17 августа.

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Как сообщает ТАСС, соответствующий протокол об административном правонарушении поступил в мировой судебный участок № 422 г. Москвы.

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ»), составленный в отношении компании TikTok Pte Ltd. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 млн рублей штрафа», — приводит агентство сообщение суда.

16 августа сообщалось, что суд штрафовал мессенджер Telegram сначала на 4 млн рублей, а потом еще на 7 млн рублей за отказ удалить экстремистские каналы.

В июле текущего года суд Москвы вынес компании Google новый оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, дискредитирующей ВС РФ.

Также штраф был вынесен за экстремистское материалы, в частности инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и призывы к участию в несанкционированных акциях.

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