Жена основателя Soho Rooms опровергла сообщение о его самоубийстве

Алена Раппопорт, вдова основателя и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Раппопорта, подтвердила факт смерти супруга, но опровергла сообщения о его самоубийстве. Об этом она заявила 17 августа РБК.

«К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет. Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы. Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США», — сообщила Рапопорт.

Она опровергла заявление журналистки Юнии Пугачевой о том, что предприниматель накануне покончил жизнь самоубийством, а также о его переезде в Лондон и уходе из семьи. «Ни записок, ни самоубийства, ни поездки в Лондон, ни ухода не было», — заявила вдова.

Дэн Рапопорт родился в Риге и эмигрировал с семьей в США в 1980 году. После распада СССР приехал в Россию и занялся инвестициями. В 2007 году он основал клуб Soho Rooms в Москве.

Рапопорт уехал из России вместе с женой и двумя детьми в 2012 году и приобрел дом в Вашингтоне. Впоследствии жилое здание приобрела Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа. Клуб Soho Rooms просуществовал до 2017 года.