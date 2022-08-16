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Совладелец клуба Soho Rooms Раппопорт покончил с собой в Вашингтоне

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Один из владельцев культового московского клуба Soho Rooms Дэн Раппопорт покончил жизнь самоубийством. Об этом 16 августа сообщила журналист Юния Пугачева в своем Telegram-канале.

«Совладелец культового клуба Soho Rooms в Москве, один из первых экспатов, приехавших в Россию во время бума приватизации и заработавших состояние на фондовом рынке, перед тем как свести счеты с жизнью выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской», —написала Пугачева.

Сообщается, что ему было 52 года.

Дэн Раппопорт уехал из России вместе с женой и двумя детьми в 2012 году и приобрел дом в Вашингтоне. Впоследствии жилое здание приобрела Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа. Клуб Soho Rooms просуществовал до 2017 года.

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