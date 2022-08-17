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В Японии арестовали члена оргкомитета Олимпийских игр в Токио

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Окружная прокуратура Токио арестовала члена оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Харуюки Такахаси. Об этом 17 августа сообщил NHK.

78-летний Харуюки Такахаси подозревается в получении взятки размером около $400 тыс. от производителя одежды AOKI.

Следствие считает, что компания Такахаси Dentsu получила эту сумму за консалтинговые услуги в то же время, когда AOKI стала поставщиком костюмов для оргкомитета. Такахаси как госслужащий не мог получать вознаграждение за свою работу в оргкомитете.

Бизнесмен не признал свою вину. Он заявил, что Dentsu оказывала консалтинговые услуги по вопросам спорта, а не только по вопросам, касавшимся Олимпийских игр.

8 июля федеральный уголовный суд Швейцарии оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Предполагалось, что Блаттер выплатил Платини 2 млн франков за оказание консалтинговых услуг, которые не были оказаны.

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