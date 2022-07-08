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Блаттер и Платини оправданы по делу о мошенничестве

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Franz Waelischmiller
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини оправданы по делу о мошенничестве.

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Такое решение принял 8 июля федеральный уголовный суд Швейцарии, сообщает Reuters.

Следствие установило, что в 2011 году Блаттер организовал выплату 2 млн франков Платини из средств ФИФА. Прокуратура запрашивала для обоих функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно.

На суде обвиняемые отрицали свою вину. Они заявили, что Платини получил выплату за оказание Блаттеру консультационных услуг с 1998 по 2002 год в соответствии с устной договоренностью между ними.

Блаттер возглавлял ФИФА на протяжении 17 лет, Платини был президентом УЕФА в течение восьми лет. Оба лишились своих постов в 2015 году в результате коррупционных скандалов, сообщает «Спорт-Экспресс».

В 2021 году Блаттер был на шесть лет и восемь месяцев отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Аналогичные санкции применили и к бывшему генеральному секретарю организации Жерому Вальке.

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