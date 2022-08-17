Глава Нацбанка Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши

Германия хочет вернуть ранее принадлежавшие ей земли в пределах польских границ. Такое заявление сделал в среду, 17 августа, председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в беседе с Gazeta Polska.

По его мнению, планам ФРГ не помешает даже риск возникновения хаоса в самой стране.

Глапинский добавил, у Германии изначально был план по возвращению земель в Восточной Германии, то есть Германской Демократической Республике, которая находилась под советским контролем, и она успешно его осуществила. Сейчас, по словам главы Нацбанка, Берлин планирует возвращение земель, перешедших к Польше по итогам Второй мировой войны.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — подчеркнул он.

Глава Нацбанка также считает, что Берлин вознамериться «подчинить себе» и пояс стран между Германией и Россией.

По словам Глапинского, такой сценарий стал возможен после того, как из Евросоюза вышла Великобритания.

16 августа глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле олигархии.