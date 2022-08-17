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В ВВС Великобритании перестали принимать на работу белых мужчин

Sky News: в ВВС Великобритании приостановили прием на работу белых мужчин ради женщин и меньшинств
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Фото: ТАСС/Zuma/Rob Pinney
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Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, чтобы добиться гендерного и этнического разнообразия. Об этом 16 августа сообщил Sky News со ссылкой на источники в военной сфере.

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Телеканал уточнил, что в ведомстве обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона, который в свете исходящих по якобы от России и Китая угроз, занимается только проблемами меньшинств.

«Майкл Уингстон готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия», — заявил один из собеседников телеканала.

В то же время другой представитель ВВС в том же сюжете Sky News опроверг эти утверждения, сообщив, что никакой паузы в приеме белых мужчин на службу не объявлялось.

Впрочем, другие источники канала подтвердили информацию о приостановке набора белых мужчин-рекрутов. Один из собеседников назвал поставленные руководством ВВС цели «совершенно сумасшедшими».

В Британии хотят довести к 2030 году число женщин-рекрутов до 30%. А этническим меньшинствам отводят 20% в численности личного состава вооруженных сил страны.

Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.

В 2022 году, в феврале, квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. И сам Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божьему».

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