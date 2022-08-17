Тищенко сравнил бойца Шлеменко с Федором Емельяненко

Бойца смешанного стиля Александра Шлеменко можно сравнить с Федором Емельяненко. Об этом в среду, 17 августа, заявил боксер Евгений Тищенко в беседе с «Известиями».

Отмечается, что 26 августа в Екатеринбурге состоится бой Шлеменко и серба Александра «Джокера» Илича.

«В этом бою я за него. Он бывший чемпион Bellator, серьезный спортсмен, у него большие регалии, и именно в ММА он как родоначальник этого вида спорта, как Федор Емельяненко», — сказал Тищенко.

Он также назвал Шлеменко «достойным мужиком».

Тищенко также заявил, что российскому бойцу Мурату Гассиеву предстоит встреча с «неизвестным американцем» Карлузом Уэлчем, которого он должен нокаутировать в первых раундах.

Накануне российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев высоко оценил шансы Шлеменко в поединке против Илича.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главное событие вечера — бой Гассиева и Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».