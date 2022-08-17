Тищенко сравнил бойца Шлеменко с Федором Емельяненко
Бойца смешанного стиля Александра Шлеменко можно сравнить с Федором Емельяненко. Об этом в среду, 17 августа, заявил боксер Евгений Тищенко в беседе с «Известиями».
Отмечается, что 26 августа в Екатеринбурге состоится бой Шлеменко и серба Александра «Джокера» Илича.
«В этом бою я за него. Он бывший чемпион Bellator, серьезный спортсмен, у него большие регалии, и именно в ММА он как родоначальник этого вида спорта, как Федор Емельяненко», — сказал Тищенко.
Он также назвал Шлеменко «достойным мужиком».
Тищенко также заявил, что российскому бойцу Мурату Гассиеву предстоит встреча с «неизвестным американцем» Карлузом Уэлчем, которого он должен нокаутировать в первых раундах.
Накануне российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев высоко оценил шансы Шлеменко в поединке против Илича.
26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главное событие вечера — бой Гассиева и Уэлча.
Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».