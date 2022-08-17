Реклама
Прямой эфир
Мир
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря
Политика
Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Мир
Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины
Экономика
Ремонт жилья в России за год подорожал на 30%
Мир
Британия будет импортировать СПГ из Австралии из-за энергокризиса
Мир
Отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
Спорт
Роналду анонсировал интервью и пообещал рассказать о будущем карьеры
Общество
В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего и последующих детей
Мир
МИД РФ обвинил Запад в ухудшении ситуации с наркотиками в Афганистане
Экономика
Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов
Мир
Президент Южной Кореи выступил против свержения власти в КНДР
Мир
Германии предрекли «позорный» запуск «Северного потока – 2»
Сюжет:

Тищенко сравнил бойца Шлеменко с Федором Емельяненко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойца смешанного стиля Александра Шлеменко можно сравнить с Федором Емельяненко. Об этом в среду, 17 августа, заявил боксер Евгений Тищенко в беседе с «Известиями».

Отмечается, что 26 августа в Екатеринбурге состоится бой Шлеменко и серба Александра «Джокера» Илича.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

«В этом бою я за него. Он бывший чемпион Bellator, серьезный спортсмен, у него большие регалии, и именно в ММА он как родоначальник этого вида спорта, как Федор Емельяненко», — сказал Тищенко.

Он также назвал Шлеменко «достойным мужиком».

Тищенко также заявил, что российскому бойцу Мурату Гассиеву предстоит встреча с «неизвестным американцем» Карлузом Уэлчем, которого он должен нокаутировать в первых раундах.

Накануне российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев высоко оценил шансы Шлеменко в поединке против Илича.

26 августа РЕН ТВ покажет прямую трансляцию из Сербии, где состоится турнир «Битва у крепости Калемегдан» в честь Международного дня бокса. Главное событие вечера — бой Гассиева и Уэлча.

Кроме того, телеканал покажет трансляции боев в Екатеринбурге на арене «Уралец».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022