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В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего и последующих детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн при рождении третьего и последующих детей. Инициатива направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину. Об этом «Известиям» сообщил глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

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«Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тыс. детей», — рассказал он.

В Общественной палате также считают, что размер ежемесячного пособия для беременных женщин необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Увеличенные выплаты должны получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также будущие мамы от 30 лет. При этом материальное положение семьи учитываться не будет.

ОП РФ также предлагает расширить возможности использования материнского капитала и разрешить тратить выплаты за третьего или последующего ребенка на покупку семейного автомобиля. Для детей их многодетных семей может быть предусмотрена образовательная субсидия 250 тыс. рублей, говорится в письме Общественной палаты.

Согласно расчетам Института научно-общественной экспертизы, при их реализации этих мер в 2022–2024 годы дополнительно родится 1,6 млн детей.

«Прирост всех рождений в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, когда он составил 9% к 2006 году», — пояснил Сергей Рыбальченко.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детские пособники: за третьего ребенка предлагают выплачивать миллион

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