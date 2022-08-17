В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего и последующих детей

Общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн при рождении третьего и последующих детей. Инициатива направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину. Об этом «Известиям» сообщил глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

«Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тыс. детей», — рассказал он.

В Общественной палате также считают, что размер ежемесячного пособия для беременных женщин необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Увеличенные выплаты должны получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также будущие мамы от 30 лет. При этом материальное положение семьи учитываться не будет.

ОП РФ также предлагает расширить возможности использования материнского капитала и разрешить тратить выплаты за третьего или последующего ребенка на покупку семейного автомобиля. Для детей их многодетных семей может быть предусмотрена образовательная субсидия 250 тыс. рублей, говорится в письме Общественной палаты.

Согласно расчетам Института научно-общественной экспертизы, при их реализации этих мер в 2022–2024 годы дополнительно родится 1,6 млн детей.

«Прирост всех рождений в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, когда он составил 9% к 2006 году», — пояснил Сергей Рыбальченко.

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Детские пособники: за третьего ребенка предлагают выплачивать миллион