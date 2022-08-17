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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в столице в среду, 17 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +29…+31 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов.

Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

15 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» спрогнозировала, что жаркая погода в Москве и области сохранится в течение текущей рабочей недели, при этом в пятницу возможен кратковременный дождь и небольшое снижение температуры.

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