Отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
В прошлом отопительном сезоне ЕС использовал 250 млрд кубометров газа на сумму около €290 млрд евро, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Теперь, даже с учетом режима добровольно-принудительной экономии, будет израсходовано не менее 200 млрд кубометров газа, стоимость которых при нынешних котировках составляет более €500 млрд, сказал эксперт. То есть дополнительные траты составят €210 млрд.
«В Европе идет подорожание всех ресурсов — от дров до газа и нефти. Причем кратное, а не процентное, поэтому отопительный сезон потребует дополнительных издержек на десятки миллиардов евро, за которые придется платить европейцам», — считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.
В ЕС летом выросли в цене почти все энергоресурсы, согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, уголь подорожал до $373 за тонну, цена уже близка к историческому рекорду. Подорожало и электричество: с июня биржевые цены выросли вдвое до €490 за мегаватт-час, рассказала эксперт.
«Если в 2021 году цены на газ в ЕС плавно менялись в диапазоне $150-1000, то в 2022-м году стоимость не опускалась ниже $800», — сказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
16 августа цена газа в Европе на бирже преодолела отметку в $2500 за тысячу кубометров и оставались в течение дня на высоком уровне. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4 тыс. этой зимой, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.
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Не спускать газ: отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд