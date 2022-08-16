Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собаки на детей в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с нападением бродячей собаки на троих детей в Татарстане, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщили 15 августа в ведомстве.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Татарстан П.М. Олейнику представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных следственных действиях, а также установить конкретных должностных лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Отмечается, что по факту нападения беспризорной собаки на детей, двум из которых было 11 и 5 лет, было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Строительной в поселке Жилой Рудник. Собака набросилась на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку.

В результате девочка со скальпированными ранами лица доставлена в хирургическое отделение местной больницы, мальчиков отпустили домой после оказания медицинской помощи, у них диагностировали укусы предплечий.