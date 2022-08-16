Бродячая собака напала на троих детей в Татарстане

Бродячая собака покусала троих детей в Кукморском районе Татарстана. Пятилетняя девочка госпитализирована со скальпированными ранами лица.

Инцидент произошел 15 августа на улице Строительной в поселке Жилой Рудник. Собака набросилась на детей, которые находились на детской площадке. Двое 11-летних мальчиков получили укусы предплечий, после оказания медицинской помощи ребят отпустили домой. Пятилетняя девочка доставлена в хирургическое отделение местной больницы, пишет InKazan.ru.

Известно, что пострадавшая девочка гуляла с бабушкой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности. Сотрудники прокуратуры намерены проверить работу службы по отлову бездомных животных.

В начале августа бродячая собака напала на 63-летнюю женщину в Саратове. Потерпевшей удалось самостоятельно добраться до травмпункта с повреждением ноги. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации пациентки.