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Почти 800 млн рублей выделили власти ХМАО на тушение лесов

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В ХМАО из регионального бюджета было выделено порядка 778 млн рублей. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры.

В ведомстве при этом отметили, что законом о бюджете на 2022 год предусмотрен объем финансирования мер пожарной безопасности и борьбы с лесными пожарами в сумме 509,5 млн рублей. Поэтому для стабилизации обстановки из резервного фонда правительства ХМАО дополнительно выделили 268,5 млн рублей.

Из этих 778 млн рублей более 272 млн ушло на плановый мониторинг пожарной опасности в лесах, а на тушение — 237 млн рублей. На оставшиеся деньги было привлечено пять вертолетов, а также два самолета БЕ-200 и один ИЛ-76 МЧС РФ. Кроме того, этими средствами власти оплатили труд работников парашютно-десантных пожарных служб из других регионов, а в аэропортах городов Ханты-Мансийск, Советский и Нягань создали запас авиатоплива в 510 т.

15 августа сообщалось, что глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин поставил губернаторам задачу вдвое сократить площадь лесных пожаров, не допустить уменьшения финансирования их тушения, а также усилить контроль и завершить работы по выявлению зон затопления в российских регионах.

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