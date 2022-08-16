Кулеба рассказал о своей мечте, как Украина завоюет мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы «завоевать мир».

«Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору).

Формулировку «завоевать мир» в ходе беседы предложил Гордон, министру она пришлась по душе. Кулеба отметил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление и они «на одной волне».

Ранее, в июле, глава МИД Украины заявил о намерении Вооруженных сил страны вернуть контроль над утраченными землями. По его словам, возвращение полного суверенитета — главная цель Киева. Министр добавил, что сейчас Киев не ведет переговоры с Москвой о мирном урегулировании и намерен продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу РФ Кулеба исключил.