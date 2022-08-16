Реклама
Прямой эфир
Мир
Bayer продолжит поставки российским аграриям
Мир
Латвия решила продлевать ВНЖ россиянам лишь в редких случаях
Мир
Bloomberg заявило об отказе Европы от Украины на фоне подорожания жизни
Мир
Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год и посмотреть на результат
Политика
В Совфеде призвали обезвредить диверсантов после ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Снятый с постамента в Нарве танк-памятник Т-34 перевезли в Военный музей
Мир
YouTube удалил 29 роликов посольства РФ в Лондоне
Культура
Камбоджа обвинила американского миллиардера в скупке краденых скульптур
Спорт
СБР назвал лицемерными рекомендации исполкома IBU сохранить отстранение россиян
Мир
Взрывное устройство обнаружили в доме у задержанного под Херсоном наводчика ВСУ
Мир
США анализируют ответ Ирана на предложение Евросоюза по ядерной программе
Мир
В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ
Сюжет:

СБР назвал лицемерными рекомендации исполкома IBU сохранить отстранение россиян

0
Фото: ТАСС/EPA/Andreas Schaad
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз биатлонистов России (СБР) назвал лицемерными и политизированными рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по продлению отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится 16 августа в заявлении на сайте союза.

Попали в молоко: почему «биатлонная семья» не смогла выбрать президента
Виктору Майгурову не хватило одного голоса, чтобы возглавить СБР на четыре года

В документе говорится, что Россия выступает за юридически мотивированное разрешение споров.

«Ранее СБР при содействии Олимпийского комитета России обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решения IBU по отстранению российских спортсменов и официальных лиц (от 1 марта 2022 года) и по отстранению Союза биатлонистов России в целом (от 28 марта 2022 года) как дискриминационные по национальному признаку и противоречащие Конституции IBU», — отмечается в заявлении СБР.

Арбитражная процедура в CAS продолжается, решение пока не вынесено и юридическая оценка не дана.

По мнению СБР, рекомендации Исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии лицемерны и политизированы, противоречат Конституции IBU и вредят мировому биатлону, как и мартовские решения. Позиция СБР будет изложена подробно позже, с ней ознакомят все причастные стороны.

29 марта Исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона, сообщал «Спорт-Экспресс». В организации заявили, что национальные федерации якобы нарушили гуманитарные обязательства, обозначенные уставом IBU.

2 марта стало известно, что IBU решил временно не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что решение связано с проведением операции РФ по защите Донбасса. В СБР заявили, что будут отстаивать права спортсменов в суде.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022