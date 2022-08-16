СБР назвал лицемерными рекомендации исполкома IBU сохранить отстранение россиян

Союз биатлонистов России (СБР) назвал лицемерными и политизированными рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по продлению отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится 16 августа в заявлении на сайте союза.

В документе говорится, что Россия выступает за юридически мотивированное разрешение споров.

«Ранее СБР при содействии Олимпийского комитета России обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решения IBU по отстранению российских спортсменов и официальных лиц (от 1 марта 2022 года) и по отстранению Союза биатлонистов России в целом (от 28 марта 2022 года) как дискриминационные по национальному признаку и противоречащие Конституции IBU», — отмечается в заявлении СБР.

Арбитражная процедура в CAS продолжается, решение пока не вынесено и юридическая оценка не дана.

По мнению СБР, рекомендации Исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии лицемерны и политизированы, противоречат Конституции IBU и вредят мировому биатлону, как и мартовские решения. Позиция СБР будет изложена подробно позже, с ней ознакомят все причастные стороны.

29 марта Исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона, сообщал «Спорт-Экспресс». В организации заявили, что национальные федерации якобы нарушили гуманитарные обязательства, обозначенные уставом IBU.

2 марта стало известно, что IBU решил временно не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что решение связано с проведением операции РФ по защите Донбасса. В СБР заявили, что будут отстаивать права спортсменов в суде.