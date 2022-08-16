Ущерб от паводков оценили в 1,8 млрд рублей в Забайкалье

рб от паводков оценили в 1,8 млрд рублей в Забайкалье

Ущерб от паводков в Забайкальском крае в 2022 году оценили в 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на правительство региона.

По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, благодаря федеральному финансированию показатели ущерба и численность пострадавшего населения оказались значительно ниже, чем в 2021 году. На социальные выплаты пострадавшим в 2022 году требуется 142 млн рублей.

На текущий момент в регионе проектируются и строятся семь защитных дамб. Работы ведутся активно и с соблюдением установленных сроков. Осипов отметил, что подготовлены три проектно-сметные документации для населенных пунктов с наибольшей угрозой подтоплений. Также требуются средства на восстановление гидротехнических сооружений.

По последним данным, власти Забайкальского края выделили 55,6 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим от паводков. На выплату в размере 10 тыс. рублей заявлен 3971 пострадавший, по 50 тыс. рублей — 206 человек, по 100 тыс. рублей — 56 человек. Списки пострадавших для выплат передали четыре района.