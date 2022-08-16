Российские производители шоколада могут «расслабиться» после ухода Lindt

Компания Lindt & Sprüngli является одним из эталонов по производству качественного шоколада. После их ухода с российского рынка отечественные производители «могут расслабиться» из-за отсутствия таких конкурентов. Об этом заявила 16 августа председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.

«Я бы сказала, что с точки зрения конкуренции отсутствие такой высокой планки в России — это нехорошо. Все-таки иметь в конкурентах компании, которые борются за качество и соответствуют своим заявленным позициям, — это хорошо. Отсутствие таких конкурентов, мне кажется, расслабляет компании, которые работают в России, в том числе и зарубежные. Ведь другие компании не уходят. Nestle не уходит, Alpen Gold на месте остается. Для них Lindt был хоть какой-то планкой, а сейчас такой планки не будет», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Эльдарханова отметила, что Lindt много лет шли к тому, чтобы открыть магазины в России и продавать в розницу. И за время своей работы в РФ у компании появилось много поклонников.

При этом эксперт отметила, что в продукции Lindt нет ничего особенного, так как компания изготавливала стандартные конфеты, но хорошего качества.

«Можно ли выпускать продукцию такого же качества? Да, можно. Нет ничего эксклюзивного. Lindt делает абсолютно стандартные конфеты, нет никакой проблемы их изготавливать. Многие просто этого не делают, чтобы не повторять. Но с точки зрения технологий, вида, качества конфет ничего особенного нет», — заключила Эльдарханова.

О том, что швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli покинет российский рынок, стало известно ранее во вторник.

С 9 марта Lindt & Sprüngli приостановила поставки продукции в Россию и временно закрыла магазины на территории страны.

26 июля «Известия» узнали, что Россия по итогам 2021 года поставила на мировые рынки свыше 324 тыс. т шоколада, что в 9,3 раза больше, чем в 2002 году. Эксперты Россельхозбанка прогнозируют, что в перспективе 3–5 лет в мировом экспорте шоколада Россия может подняться еще на 2–3 позиции вверх и обогнать Францию, Италию и Канаду. Основные рынки сбыта российского шоколада — Казахстан и Китай. На них приходится более 30% от всего экспорта продукта в натуральном выражении.

Иностранные компании начали покидать российский рынок на фоне введенных Западом санкций против РФ из-за начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса.