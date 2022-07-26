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Россия экспортировала в прошлом году рекордные 24 тыс. т шоколада

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Россия по итогам 2021 года поставила на мировые рынки свыше 324 тыс. т шоколада, что в 9,3 раза больше, чем в 2002 году. Об этом говорится в исследоваании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, поступившем в редакцию «Известий» во вторник, 26 июля.

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Отмечается, что в 2020 году, впервые за рассматриваемый период, по экспорту шоколада Россия обошла США: 295,7 тыс. т против 278,6 тыс. т. Опередила РФ и ранее заметных игроков: Великобританию — стабильно опережает с 2017 года и Украину — с 2013 года.

С 2002 года доля российского шоколада в поставках на мировые рынки возросла с 1% до рекордного для себя значения в 4,9%. С 19-го места по поставкам шоколада в 200-м Россия вырвалась на 8-е.

«Это самое сильное перемещение вверх среди первых 20 стран — экспортеров шоколада по отношению к рейтингу 2002 года», — говорится в сообщении.

Эксперты Россельхозбанка прогнозируют, что в перспективе трех-пяти лет в мировом экспорте шоколада Россия может подняться еще на две-три позиции вверх и обогнать Францию, Италию и Канаду. На внутрироссийском рынке потребление этого продукта превысило доковидный уровень, достигнув 7,44 кг на человека в год.

Основные рынки сбыта российского шоколада — Казахстан (52% по итогам 2021 года) и Китай (21%), на них приходится более 30% от всего экспорта продукта в натуральном выражении.

Около 70% от общих поставок шоколада в прошлом году обеспечили пять регионов: Москва и Московская область, совокупный объем которых составил 116 тыс. тонн (доля поставок составляет 37%). На втором месте расположилась Кемеровская область — около 61,6 тыс. т (19%), на третьем — Новосибирская — свыше 23 тыс. т (7%), на четвертом Курская — почти 17 тыс. т (5%), на пятом — Пензенская — с результатом в 15 тыс. т (5%).

По итогам первых восьми месяцев 2021 года в мировом рейтинге экспортеров шоколада Россия заняла десятое место, обогнав Швейцарию. Об этом сообщала в декабре прошлого года Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade. В сентябре того года Россия экспортировала в годовом выражении шоколадной продукции на сумму $838 млн, а Швейцария — на $819 млн.

В 2020 году РФ занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, экспортировав 295,7 тыс. т на сумму $729,2 млн. Швейцария была на 10-м месте с результатом 109,8 тыс. т на сумму $753 млн.

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