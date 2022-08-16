В Генштабе заявили об инициированных США потрясениях на Ближнем Востоке и в Африке

В Африке и на Ближнем Востоке идет череда похожих внутренних потрясений, инициированных США с помощью «цветных» революций. Об этом 16 августа заявил начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, выступивший на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

«Обстановка на Ближнем Востоке и в Африке характеризуется не прекращающейся в странах региона чередой схожих по своим сценариям внутриполитических потрясений, заканчивающихся, как правило, отстранением от власти законных правительств и разрушением государственности. За всеми этими событиями стоят США и их союзники, которые с помощью технологий «цветных» революций проводят политику трансформации региона», — сказал он.

По его словам, второе десятилетие богатейшие ранее республики становятся несамостоятельными и ослабленными. В них проходят вооруженные конфликты, и сами страны находятся на грани гуманитарной катастрофы. В то же время свободный доступ к природным ресурсам получает Запад.

По мнению Костюкова, в Вашингтоне считают, что страны региона, не согласные жить по указке Белого дома, должны быть «демократизированы». В результате руководства стран обвиняют в преступлениях против своих граждан, таким образом дестабилизируя обстановку в регионе.

«Одновременно в кризисные районы переправляются подконтрольные американским спецслужбам боевики многочисленных террористических организаций», — добавил Костюков.

Также он уточнил, что страны Ближнего Востока и Африки сталкиваются с продовольственным кризисом из-за провальной экономической политики Запада, который вводит антироссийские санкции.

1 июня китайские аналитики на страницах газеты Global Times выразили мнение, что Соединенные Штаты Америки должны понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и в мировых масштабах. Они отметили, что проблемой является то, что Вашингтон прикрывает понятием «свободы» деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности.

В статье утверждается, что ситуация с распространением оружия за пределами границ США усугубляется за счет статуса государства мирового гегемона и защитника свободы и демократии, что затрудняет возможности мирового сообщества озвучить протест. Результатом такой риторики становится рост сепаратизма, экстремизма и терроризма в глобальных масштабах, например в регионах Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки, уточнили авторы текста.