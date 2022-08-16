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Доля импортируемых в Россию китайских автомобилей выросла до 81%

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Фото: ТАСС/Zuma
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Во втором квартале 2022 года доля импортируемых в Россию новых легковых автомобилей китайских брендов выросла до 81% с 28% в I квартале, сообщил «Известиям» исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в ходе форума агентства, посвященного теме параллельного импорта.

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По его словам, Китай был одним из основных импортеров автомобилей в Россию и в первом квартале, и во втором. Но если в первом на Китай приходилось 28% от всего ввоза новых автомобилей, то во втором их доля выросла до 81%.

«При этом в первом квартале ввозили также из Бельгии, Германии, Эстонии, было достаточно много Европы, более половины ввоза приходилось на европейские страны. Сейчас же на втором месте (по объемам импортируемых автомобилей. — Ред.) расположилась Южная Корея с долей 7%, далее Япония (2,6%), затем идут ОАЭ, Казахстан, Беларусь, Бельгия. Европейские страны остались, но объемы импорта оттуда очень маленькие», — рассказал Удалов.

Общий объем импорта новых автомобилей в Россию сократился во втором квартале по сравнению с первым в 1,6 раза — до 26,817 тыс. машин.

Среди топ-5 марок ввозимых автомобилей также произошли изменения: на второе место по популярности поднялся китайский Geely (занял место Toyota), на третью строчку — EXEED (вместо BMW), далее идут Hyundai и Mitsubishi. Первую строчку по-прежнему занимает «китаец» Chery.

«По второму кварталу Chery (без учета своего премиального суббренда EXEED) занимает долю импорта в 36%. Если считать с EXEED, это уже более половины рынка ввоза новых легковых автомобилей. По сути, Chery, Geely и EXEED сейчас занимают более трех четвертей от всего ввоза новых легковых автомобилей», — поделился специалист.

Объемы ввоза легковых автомобилей с пробегом, напротив, выросли во втором квартале относительно первого: 36,45 тыс. машин против 34,8 тыс. автомобилей. Топ-3 в списке марок импортируемых автомобилей с пробегом не поменялся: Toyota (37% импорта), Honda (26%), Nissan (10%).

10 августа «Автостат» сообщил, что дилеров китайских автобрендов в России оказалось в 1,5 раза больше, чем продавцов машин российских марок. Так, в середине июля 2022 года в РФ насчитывалось 812 дилерских центров по продаже китайских марок, а общее число автодилеров, предлагающих машины российских брендов, — всего 541.

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