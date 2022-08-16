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Игнатьев посоветовал Дзюбе попробовать стать тренером

Экс-тренер сборной РФ по футболу Игнатьев посоветовал Дзюбе попробовать себя в тренерском деле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев посоветовал форварду Артему Дзюбе попробовать себя в тренерском деле. Таким образом специалист отреагировал на его возможный переход в турецкий ФК «Адана Демирспор».

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По его мнению, в роли тренера Дзюба будет востребован среди отечественных клубов.

«Из всех зол предложение «Адана Демирспор» самое приемлемое. Там как раз играет его бывший партнер по «Зениту» Ярослав Ракицкий. Артему будет просто адаптироваться. Турецкий клуб предлагает хорошие деньги, почему не поехать?» — заявил Игнатьев в беседе со Sport24.

Ранее в этот день спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе. Как отмечает «Спорт-Экспресс», зарплата в Турции для Дзюбы составит €1,5 млн.

Как пишет REGNUM, после двух туров сезона-2022/23 турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» идет на первом месте. В команде выступают итальянский нападающий Марио Балотелли и экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, а главным тренером является Винченцо Монтелла.

Кроме того, пишет «Федеральное агентство новостей», кроме «Аданы Демирспор» Дзюбой интересуется гранд чемпионата Турции — «Истанбул Башакшехир». Как отмечает Life.ru, его условия предусматривали меньший оклад.

33-летний Артем Дзюба покинул петербургский ФК «Зенит» после окончания сезона-2021/22, напоминает НСН. За команду он играл с 2015 года. В ее составе он четырежды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды становился обладателем Кубка страны, пишет RT.

До «Зенита» Дзюба выступал за «Ростов», «Томь», а с 2006 по 2015 год — за московский «Спартак», воспитанником которого является, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «Звезда», Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России и лучший бомбардир в истории сборной РФ по футболу.

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