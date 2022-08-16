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Дзюба получил предложение о контракте от лидера чемпионата Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский футболист Артем Дзюба получил предложение от турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом 16 августа сообщил спортивный директор Гекхан Гектюрк.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — цитирует его Sport24.

В настоящее время Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был петербургский «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс». В сезоне-2022/23 33-летний форвард забил 13 мячей в 39 матчах.

«Адана Демирспор» является лидером чемпионата Турции по итогам двух туров. Ранее этот клуб подписал украинского защитника Ярослава Ракицкого, с которым Дзюба играл вместе за «Зенит».

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