Дзюба получил предложение о контракте от лидера чемпионата Турции

Российский футболист Артем Дзюба получил предложение от турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом 16 августа сообщил спортивный директор Гекхан Гектюрк.

«Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе», — цитирует его Sport24.

В настоящее время Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был петербургский «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс». В сезоне-2022/23 33-летний форвард забил 13 мячей в 39 матчах.

«Адана Демирспор» является лидером чемпионата Турции по итогам двух туров. Ранее этот клуб подписал украинского защитника Ярослава Ракицкого, с которым Дзюба играл вместе за «Зенит».