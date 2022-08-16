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В Подмосковье дыни и арбузы проверили на содержание нитратов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области проверили дыни и арбузы на содержание нитратов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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По словам зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, специалисты не выявили повышенного содержания вредных веществ в бахчевых культурах.

Филимонов отметил, что специалисты ГБУВ МО «Терветуправление № 5» проверили в специальных лабораториях порядка 30 т арбузов и дынь, уточняет РИАМО.

Эксперты напомнили, что покупать арбузы и дыни стоит только в разрешенных местах: на рынках, в магазинах и на городских ярмарках, отмечает телеканал «360».

7 августа сезон арбузов стартовал на московских ярмарках. В столице открылись свыше 200 бахчевых развалов, но самый широкий ассортимент можно найти на межрегиональных ярмарках. На прилавках представлена бахчевая продукция из Дагестана, Астраханской, Липецкой областей и других южных регионов страны, отмечает агентство городских новостей «Москва».

6 августа врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова опровергла миф о том, что арбуз способен утолять голод. Она посоветовала есть арбузы только в качестве десерта после основного приема пищи, когда организм уже получил необходимые белки и жиры. Если же употреблять только эту ягоду, то это приведет к потере мышц, а не к похудению.

3 августа врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде арбуза. По ее словам, арбуз богат структурированной водой, на усвоение которой организм практически не тратит энергии. Также в нем достаточно много ликопина — вещества, которое предохраняет от разрушения сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в арбузе содержится цитруллин — аминокислота, помогающая сохранять мышечную массу и увеличивающая выносливость. Также арбуз выводит из организма лишнюю жидкость. Он способствует профилактике болезней мочевыводящих путей. Помимо этого, арбуз является антидепрессантом, поскольку стимулирует выработку серотонина.

Между тем, по словам диетолога, из-за высокого гликемического индекса увлекаться арбузами не стоит, особенно людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови или больным сахарным диабетом. Так, рекомендуется съедать не более двух ломтиков за раз, пишет НСН.

В августе прошлого года главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, что употреблять арбуз и дыню не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с диспепсическими явлениями. Кроме того, эти продукты могут быть опасны для людей с мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, а также при индивидуальной непереносимости, отмечает телеканал «Звезда».

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