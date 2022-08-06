Эндокринолог предупредила об опасности арбузной диеты

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова опровергла миф о том, что арбуз способен утолять голод. Об этом она рассказала 5 августа в своем Telegram.

Утверждение о том, что арбуз прекрасно утоляет голод за счет большого содержания клетчатки, является ложным, так как одних только растительных волокон недостаточно для полноценного насыщения.

«Уверена, что и вы знаете: сколько бы вы ни съели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой. По одной простой причине — вы поели неполноценно. Наше насыщение — достаточно сложный механизм. Чтобы оно длилось долго, нужно не просто набить желудок, но и дать ему в приеме пищи углеводы, жиры и белки в правильной пропорции. Иначе очень скоро вы снова проголодаетесь», — заявила специалист.

Она посоветовала есть арбузы только в качестве десерта после основного приема пищи, когда организм уже получил необходимые белки и жиры. Если же употреблять только эту ягоду, то это приведет к потере мышц, а не к похудению, заявила Павлова.

«Арбузная диета не поможет вам сбросить жир, вы потеряете ценные мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила, — это наша молодость. И самый важный орган в теле человека — сердце — тоже мышца. Не надо его ослаблять», — сказала эксперт.

27 июля терапевт Ольга Исаева рассказала, какую пищу стоит употреблять в жару. В числе различных продуктов она назвала арбуз, так как он богат жидкостью.

При этом директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова заявила в тот же день, что арбузы не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, поскольку у них высокий гликемический индекс. Также минимально стоит потреблять арбузы тем, кто страдает ожирением. Виной тому большое количество входящих в состав плодов тяжелых сахаров.