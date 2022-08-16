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Карта спецоперации 16 августа

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов в Херсонской области.

Кроме того, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили Женевскую конвенцию. После их отступления с позиций под Артемовском в Донецкой Народной Республике союзными силами были найдены противотанковые мины французского производства EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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