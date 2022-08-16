Минобороны РФ заявило о нарушении ВСУ Женевской конвенции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили Женевскую конвенцию. После их отступления с позиций под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР) союзными силами были найдены противотанковые мины французского производства EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение. Об этом рассказал 16 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года», — отметил Конашенков.

Он указал, что было обнаружено более 50 таких мин на оставленных ВСУ позициях.

Также ВСУ сбрасывают на Донецк противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Их использование запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

По последним данным заместителя командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в республике подорвались на противопехотных минах «Лепесток» уже 44 мирных жителя.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».