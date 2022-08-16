Метро в Ереване закрыли из-за сообщения о взрывном устройстве

Ереванский метрополитен закрыт из-за полученного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба метрополитена.

«Сегодня в 10:05 (09:05 мск) поступило сообщение о заложенных на станциях метрополитена взрывных устройствах. На месте находятся пожарно-спасательные отряды, кинологи», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что перевозки пассажиров временно прекращены.

15 августа МЧС Армении отмечало, что в ведомство поступил ряд сообщений о минировании в местах скопления людей. Так, из метро Еревана эвакуировали людей после подобного сигнала.

В тот же день стало известно, что сообщения о минировании объектов в Ереване оказались ложными. В МЧС республики уточнили, что в результате проверки, проведенной кинологами и саперами МЧС и полиции на десяти станциях ереванского метрополитена, на всех важных военных и гражданских объектах взрывных устройств обнаружено не было.