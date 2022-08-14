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В метро Еревана начали эвакуировать людей после сигнала о минировании

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В метро Еревана начали эвакуировать людей после сигнала о минировании, сообщает журналистам пресс-секретарь метрополитена Татевик Хачатрян.

«После сигнала о заложенной бомбе началась эвакуация пассажиров и персонала метро», — заявила она в воскресенье, 14 августа.

В Сети распространяются видеозаписи, на которых запечатлена эвакуация.

«В Сети опубликованы кадры, согласно которым людей эвакуируют с территории станции «Давид Сасунский», — сообщается в Telegram-канале «Армянская вендетта».

На сайте МЧС Армении отмечается, что в воскресенье поступил ряд сообщений о том, что в местах скопления людей заложены взрывные устройства.

«14 августа в 16:46 в Национальный центр кризисного управления в очередной раз поступила информация о наличии взрывных устройств на всех станциях метро, на всех важных военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в зоопарке, на Баграмяна, 19, в церкви Святого Григора Лусаворича», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в торговом центре в Ереване произошел взрыв, по состоянию на 17:30 (мск), минимум 55 человек пострадали.

Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.

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