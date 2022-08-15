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МЧС Армении опровергло сообщения о минировании объектов в Ереване

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Фото: TASS/URA.RU/Natalia Chernokhatova
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Сообщения о минировании объектов в Ереване оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении 14 августа.

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«В результате проверки, проведенной кинологами и саперами МЧС и полиции на десяти станциях ереванского метрополитена, на всех важных военных и гражданских объектах, торговых центрах, в зоопарке, здании по адресу Баграмяна, 19 (здание парламента — Ред.) и церкви Св. Григора Лусаворича взрывных устройств обнаружено не было», — говорится в заявлении.

Как сообщили в ведомстве, в Национальный центр кризисного управления МЧС поступала информация о минировании станций метро, зданий госструктур и остальных объектов. Добавляется, что в целях безопасности производилась эвакуация населения.

Работа метрополитена возобновлена в штатном режиме.

Ранее днем в метро Еревана эвакуировали людей после сигнала о минировании. Сообщалось о повышении уровня сложности пожара до № 3. На месте происшествия работали более десяти боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

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