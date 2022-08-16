Массовое ДТП произошло на задымленной трассе под Омском

На федеральной трассе Омск – Тюмень сильно ухудшилась видимость. По этой причине на автодороге, которую в народе прозвали «трассой смерти» из-за многочисленных тяжелых ДТП, на участке с 428-го по 430-й км произошла массовая авария.

ИА «Город55» со ссылкой на УГИБДД по региону сообщает, что, по предварительным данным, автомобиль Honda столкнулся с ВАЗ-2106. После удара «шестерка» проехала вперед и врезалась в Nissan. Все эти автомобили снизили скорость из-за задымления на трассе.

Затем водитель Volkswagen въехал в первого участника этой массовой аварии, автомобиль Honda. В результате массовой аварии пострадала пассажирка Honda. Женщине понадобилась медицинская помощь.

Агентство напоминает, что это не первое ДТП из-за дыма на трассе. С начала августа в ХМАО и Тюменской области бушуют лесные пожары. Несколько дней дымка из-за возгораний держалась и в Омске.