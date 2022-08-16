Любой исход ситуации на Украине, в том числе победа российской стороны, будет представлена как стратегическая победа Киева. Соответствующе мнение высказал политолог Конрад Ренкас в газете Myśl Polska.

«Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа. Иначе быть не может — и точка», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что информация о поражениях ВСУ будет и впоследствии подвергаться цензуре.

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