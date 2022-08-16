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Синоптики рассказали о погоде 16 августа в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода с переменной облачностью и до +31 градус тепла ожидают жителей столицы во вторник, 16 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве будет от +29 до +31 градуса, к ночи столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Синоптики также прогнозируют ветер восточного и юго-восточного направления, 4-9 м/c, без порывов.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

На территории Московской области «желтый» уровень пожароопасности будет действовать до 22:00 мск 16 августа.

15 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» спрогнозировала, что жаркая погода в Москве и области сохранится в течение текущей рабочей недели, при этом в пятницу возможен кратковременный дождь и небольшое снижение температуры.

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