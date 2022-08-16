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Крупные банки планируют улучшить условия по кешбэкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В случае отмены ограничений по эквайринговым комиссиям Сбер вернет прежние условия по программам лояльности, рассказали «Известиям» в кредитной организации.

Это может произойти уже с 1 сентября, уточнили в банке, добавив, что при оплате товаров и услуг клиенты, как и раньше, смогут получать до 20% в категориях покупок с повышенными бонусами.

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В Росбанке также планируют улучшить программы вознаграждения клиентов при восстановлении уровня межбановских комиссий.

Об обновлении программы лояльности для розничных клиентов в мае сообщили в ВТБ. В МКБ рассказали, что с июля этого года увеличили число бонусных категорий в программе лояльности. В организации не исключили возможность дальнейшего улучшения условий вознаграждения при изменении конъюнктуры рынка. Держать руку на пульсе происходящих изменений намерены и в Почта Банке.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что с осени примеру крупных игроков последуют и другие участники рынка, сократившие ранее размеры кешбэков почти вдвое.

Ранее с 18 апреля по 31 августа этого года Центробанк ограничил планкой в 1% максимальное значение эквайринговых комиссий банков за оплату картами социально значимых товаров и услуг. До этого в среднем их размер находился на уровне 1,2–2,2%. Тогда же весной размер межбанковской комиссии (интерчейндж) был установлен на уровне 0,7%. В конце июня в регуляторе заявили, что не планируют продлевать введенные весной меры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На круги своим: Сбер планирует улучшить условия по кешбэкам

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