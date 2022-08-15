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В Москве водитель такси сбил женщину с ребенком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Три человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы. Такси столкнулось с автомобилем BMW и вылетело на тротуар, сбив женщину с ребенком. Об этом сообщила стличная прокуратура в понедельник, 15 августа.

«На Прибрежном проезде водитель такси при повороте налево не уступил автомобилю BMW. В результате автомобиль такси от удара вылетел на тротуар, где находились женщина и восьмилетний ребенок. Женщина и ребенок, а также водитель такси госпитализированы с различными травмами в медицинские учреждения», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Северного административного округа Москвы начала проверку после аварии и контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее в этот день в Волгограде в результате столкновения легковой иномарки и грузовика пострадала 22-летняя девушка. Водитель Hyundai Accent отвлекся от дороги и залетел под фуру. Спасателям пришлось доставать автомобиль из-под грузовика с помощью специального оборудования.

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