Девушка пострадала при столкновении иномарки с фурой в Волгограде
В Кировском районе Волгограда в результате столкновения легковой иномарки и грузовика пострадала девушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Авария произошла днем 15 августа на пересечении улицы Лазоревой и переулка Зеленоградского. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent отвлекся от дороги и залетел под фуру.
В результате ДТП серьезно пострадала 22-летняя пассажирка иномарки, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». Спасателям пришлось доставать грузовик из-под фуры с помощью специального оборудования.
13 августа на трассе в Оренбургской области «Лада Гранта» врезалась в попутный «КамАЗ». В результате погибла 84-летняя пассажирка легковушки. Водитель авто госпитализирован в больницу.