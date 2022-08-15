Пожилая женщина погибла в ДТП с грузовиком в Оренбуржье

В Саракташском районе Оренбургской области в результате столкновения «Лады» с грузовиком погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла в субботу, 13 августа, на 31-м км трассы Саракташ — Бурунча — Новомихайловка. По предварительным данным, 56-летний житель Башкирии за рулем «Лады Гранта» при обгоне врезался в попутный «КамАЗ» под управлением 33-летнего местного жителя, который в этот момент поворачивал налево, пишет РИА «Оренбуржье».

На месте ДТП погибла 84-летняя пассажирка легковушки. Водитель авто госпитализирован в больницу. У него диагностированы переломы ребер, различные ушибы и ссадины.

Как уточняет 56orb.ru, по факту столкновения правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

13 августа в Новосибирске столкнулись легковой автомобиль марки Honda и грузовик Scania. 20-летний водитель Honda от полученных травм скончался на месте.