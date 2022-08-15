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Онколог рассказал о пользе горячего душа для профилактики рака крови

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Онколог из Центра лечения рака Америки (CTCA) Юджин Ана объяснил, как горячий душ помогает выявить один из признаков рака крови. Об этом сообщает портал Express.

Врач отметил, что на ранней стадии симптомы рака крови маскируются под другие заболевания. Человек может чувствовать легкое недомогание, общую слабость в теле и быстро уставать. Однако есть один симптом, который можно назвать сигналом к более тщательному обследованию организма. Речь о зуде после душа.

«На ранних стадиях рака крови клетки, содержащие гистамин (медиатор аллергических реакций), становятся сверхчувствительными. Они заставляют кожу реагировать на горячую воду», — отметил специалист.

Рак крови чаще поражает людей старше 40 лет. Если вы заметили сильный зуд после душа, нужно посетить врача и сделать общий анализ крови.

В случае, если уровень эритроцитов после анализа будет повышен, надо пройти углубленное обследование.

Ранее, 15 июля, главный онколог «СМ-Клиники» Александр Серяков рассказал «Известиям» о симптомах распространенных видов рака. Так, например, изменения голоса могут свидетельствовать о раке гортани.

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