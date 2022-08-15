В Ростовской области более 60 человек эвакуированы из-за лесного пожара
Из станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области из-за лесного пожара эвакуированы 65 человек. Об этом 15 августа сообщило региональное управление МЧС.
Они доставлены в пункт временного размещения.
Спасатели продолжают тушить огонь, площадь которого достигла 30 га. Пострадавших нет. При этом лесной пожар уже перекинулся на жилые дома в Усть-Донецком районе. Тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром с порывами свыше 30 м/с.
Как отмечает ведомство, в области ведется ликвидация пожаров сразу в нескольких районов.
«Наиболее сложная обстановка складывается в Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском районах и в городе Шахты. Всего для тушения возникших пожаров создана группировка сил и средств в составе около 300 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Согласно данным системы мониторинга ИСДМ-Рослесхоз на 11 августа, в России общая площадь, пройденная огнем в 2022 году, превысила 8 млн га, что сопоставимо со средними значениями с 2000 года.
В беседе с «Известиями» 12 августа координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков отметил, что в настоящее время ситуация с пожарами развивается лучше, чем прогнозировалось. При этом он уточнил, что самая сложная обстановка наблюдается в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе.