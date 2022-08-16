Могут быть только горы: российский бокс-офис возглавил триллер «Вышка»

В тройке лидеров кассовых сборов российского кинотеатрального проката по итогам недели — новинки. «Первая скрипка» уикенда — триллер «Вышка», стартовавший с 27 млн рублей. Вторую строчку рейтинга лучших релизов, по данным ЕАИС, заняла криминальная драма «Дитя тьмы. Первая жертва», она заработала 17 млн рублей, показав самую высокую наработку за сеанс среди свежих лент. Тройку победителей замыкает российский приключенческий экшн «Легенды Орленка», его касса 14 2 млн рублей. Также в топ-5 попала австралийская фэнтези-мелодрама «Русалка и дочь короля».

Альпинистка моя

Триумфатором кинопрокатной четырехдневки стал триллер Скотта Манна «Вышка». Экстремальная лента о преодолении страха высоты, помещающая зрителя вслед за его героинями на 600-метровую телебашню в Калифорнийской пустыне, записала на свой счет 5,4 млн рублей в день премьеры и к вечеру воскресенья не только покорила отметку в 25 млн рублей, но и превзошла ее на пару миллионов.

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, «Вышка» — качественный триллер от студии Liosgate, который выделяется на фоне других новинок уровнем продакшена и промо-кампанией.

Она добавила, что референс «Вышки», «Открытое море: монстр глубины» стартовал с похожих цифр, так что и у нынешнего лидера есть все возможности умножить кассу как минимум вдвое.

«Серебро» рейтинга досталось фильму ужасов «Дитя тьмы: первая жертва». Сиквел хоррора 2009 года показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке, что позволило ему собрать 17 млн рублей.

По мнению Ольги Зиняковой, этот результат вполне закономерен, поскольку в отсутствие блокбастеров внимание аудитории неизменно привлекают зарубежные хорроры.

Собеседница «Известий» подчеркнула, что промо у фильма было базовым, так что «аудитория притянулась исключительно из-за жанра».

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», «Дитя тьмы» отметилось на старте суммой в 162,2 тыс. рублей. Хоррор-приквел уступил данным «Проклятия монахинь» (222,7 тыс. рублей), но обошел проекты «Ученик экзорциста» (74,5 тыс. рублей, стартовые сборы — 14,4 млн), «Заклятие Лауры: новый ритуал» (52,2 тыс. рублей, стартовые сборы — 10 млн).

Труба пониже, дым пожиже

Тройку лучших релизов замкнул российский семейный экшен «Легенды Орленка», собравший 14, 6 млн рублей и продемонстрировавший лучшие предпродажи среди новинок с результатом 229,7 тыс. рублей. Премьера уступила главному аналогу «Артек. Большое путешествие» (424,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 35,6 млн), но обошла проекты «Завтрак у папы» (151,8 тыс. рублей, стартовые сборы — 29,98 млн) и «Дорогой папа» (67,9 тыс. рублей, стартовые сборы — 22,97 млн).

Кроме того, история про аретковских «попаданцев» долгое время лидировала в российском прокате, а ее «дубликат» не поднялся выше третьей позиции. Этот «прискорбный» факт дал повод для иронии злым языкам — о детском развлекательном кино с подросшей «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой заговорили как об эпигоне, представляющем очередной коктейль из мистики, лагерной романтики, веры в себя и квеста уровня 6+.

Как пояснила Ольга Зинякова, «вау-эффекта» не удалось достичь из-за схожести формата: публика еще не успела соскучиться по аналогичной истории.

— «Артек» проявил себя чем-то вроде «спящего хита». Он феноменально выступил именно в контексте отсутствия блокбастеров и сильных конкурентов, позже очень долго собирая на сарафане. «Орленок» пошел по его пути, но прорыва не случилось, — отметила президент сети «КАРО», добавив, что всё это «не помешает релизу хорошо работать до конца лета».

Русалка, Маугли и слуга государев

Еще одна новинка, фантастическая мелодрама Шона МакНамары «Русалка и дочь короля», показала результат несколько ниже ожиданий: микс боевика и мелодрамы, создающий закрученный альтернативно-исторический сюжет, в котором дочь Луи Каторза (возрастной Пирс Броснан) сначала изгоняется из монастыря, а затем уже при дворе заводит дружбу с русалкой, стартовала с пятой позиции, несмотря на богатый актерский состав и коммерчески-обнадеживающий фабульный твист. Вопреки ожиданиям, фильм не преодолел отметки 10 млн рублей, собрав лишь 8, 3 млн.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», фэнтези-проект МакНамары повторил уровень предпродаж недавнего релиза «Школа волшебства» с Моникой Белуччи (102,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 8,1 млн) и уступил другим необычным семейным проектам «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» (165,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 19,7 млн) и «Гретель и Гензель» (159,9 тыс. рублей, стартовые сборы — 25,6 млн).

По мнению Ольги Зиняковой, у фильма был высокий потенциал и очевидный козырь в лице голливудской звезды Пирса Броснана, однако фильму не хватило продуманного пиара — новинка почти не прозвучала в СМИ.

На девятом месте оказался ре-релиз мультфильма «Маугли дикой планеты. Перевыпуск», он заработал 4,5 млн рублей.

Впрочем, наличие трех новинок в тройке лидеров проката — уже не плохой знак. По крайней мере, это позволяет надеяться, что кинотеатральные сборы сократят падение.

— Люди постепенно возвращаются из отпусков, всё чаще проводят досуг в кино. Более того, рынок и зритель потихоньку адаптируются к ситуации, дистрибьютеры работают над разнообразием и качеством контента. Впереди осень, ярких кассовых новинок будет еще больше. Уверена, они будут интересны зрителю, — отметила Ольга Зинякова.

В ближайший уикенд прокатчики ставят на перезапуск сразу трех частей франшизы «Неудержимые» — это настоящий подарок любителям экшна и всем тем, кто соскучился по голливудским звездам на большом экране. Андрей Мерзликин и Павел Табаков появятся в триллере «Ночной режим». Впервые в режиссерской версии российские зрители увидят картину «Слуга государев» Олега Ряскова. Широкому зрителю понравится и комедийный боевик о взрывоопасных отношениях полов «Развод в стиле кунг-фу», любители ужасов оценят новинку «Челюсти. Столкновение», а семейная аудитория — мультфильмы «Икар» и «Мия и я: Легенда Сентопии».