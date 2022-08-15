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Мошенники начали создавать сайты-клоны сочинских отелей для кражи денег

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Фото: TASS/DPA/Jens Bьttner
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Мошенники начали создавать фейковые сайты популярных в курортном Сочи отелей для кражи денег. Специалисты Центра реагирования на инциденты информационной безопасности (Cert-Gib) компании Group-IB рассказали 15 августа «Известиям», что обнаружили уже более 30 таких активных фишинговых ресурсов, копирующих сочинские отели.

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Фейковый и оригинальный сайты визуально практически ничем друг от друга не отличаются. Как правило, такие сайты-клоны распространяются через рекламу в поисковых сервисах, некоторые из них могут быть найдены даже в поисковой выдаче по соседству с оригинальным ресурсом.

Жертва при попытке оплатить бронирование попадает на фишинговую форму оплаты. Мошенники предлагают несколько вариантов: с помощью банковской карты или через систему быстрых платежей (СБП). Примечательно, что во втором варианте на некоторых поддельных сайтах «предусмотрен кешбэк 10%».

Цены на бронирование отелей на сайтах-клонах варьируются от 1970 до 9900 рублей за ночь, за большее количество дней сумма соответственно выше.

По словам специалистов, они не впервые фиксирует такой вид мошенничества в период отпусков. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует проверить дату регистрации сайта при помощи сервисов whois.net, pr-cy.ru или cy-pr.com.

«Мошеннические ресурсы не работают дольше одного-двух месяцев в связи с приостановлением деятельности домена со стороны хостинг-провайдера», — отметили специалисты.

Также они советуют проверить, соответствует ли адресная строка официальному названию сайта. Кроме того, если на сайте перевод денег предусмотрен на виртуальный кошелек или на номер карты, то это не оригинальный сайт отеля.

«Перепроверить, есть ли служба поддержки и как быстро она реагирует на сообщения и звонки. Также необходимо заранее найти отзывы о продавце и их активности на других ресурсах», — порекомендовали специалисты.

8 июля председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ со ссылкой на подсчеты Group IB рассказал «Известиям», что в России увеличились случаи мошенничества в интернете. Так, с марта в стране более чем на треть выросло количество фишинговых сайтов, имитирующих сервисы трансграничной экспресс-доставки товаров.

По словам Шелища, согласно опросу логистического оператора СДЭК, 28% россиян хотя бы раз были обмануты при совершении покупок в интернет-магазинах и маркетплейсах или оплате услуг онлайн-сервисов.

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