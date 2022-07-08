Доля фейковых сайтов доставки заграничных товаров выросла более чем на треть в РФ

Проблемы мошенничества в интернете в новой реальности обострились: с марта в России более чем на треть выросло количество фишинговых сайтов, имитирующих сервисы трансграничной экспресс-доставки товаров. Об этом «Известиям» рассказал 8 июля председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ со ссылкой на подсчеты Group IB.

По словам Шелища, согласно опросу логистического оператора СДЭК, 28% россиян хотя бы раз были обмануты при совершении покупок в интернет-магазинах и маркетплейсах или оплате услуг онлайн-сервисов. Каждому седьмому из них удавалось вернуть свои деньги. Больше половины пострадавших от мошенников оценивали уровень своей подкованности в части интернет-безопасности «достаточно высоко» — 54%, а каждый пятый — 20% — «очень высоко: думал(а), что меня невозможно обмануть».

«В такой ситуации целесообразно обучать цифровой гигиене в школах, плюс усиливать службы МВД, которые призваны превентивно выявлять и пресекать мошенничество в интернете, — считает эксперт. — Поскольку безнаказанность его стимулирует, а необходимые для реальной профилактики средства несоизмеримо меньше финансовых потерь граждан от действий мошенников».

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дарья Иванова рассказала «Известиям» 6 июля о схема обмана в интернете, которая активно распространилась в начале июля. Она предполагает, что изначально пользователь заходит на легитимную страницу из поисковой выдачи, а после этого автоматически перенаправляется на портал злоумышленников. Зараженные сайты принадлежат организациям из разных отраслей, в частности туризма, производства, онлайн-ритейла. Для приманки пользователей фишинговые ресурсы мимикрируют под крупные онлайн-магазины с большими скидками. Конкретные бренды магазинов не назвали.

С 1 по 4 июля с мошенничеством столкнулись более 35 тыс. пользователей, следует из данных «Лаборатории Касперского».