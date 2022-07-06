Россияне подверглись атаке с «перебросом» с легальных сайтов на фишинговые

Схема обмана, которая получила активное распространение в начале июля, предполагает, что изначально пользователь заходит на легитимную страницу из поисковой выдачи, а после этого автоматически перенаправляется на портал злоумышленников, рассказала «Известиям» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дарья Иванова.

Она уточнила, что зараженные сайты принадлежат организациям из совершенно разных отраслей: в частности, туризма, производства, онлайн-ритейла, образования. Если портал заражен, то человек переходит на фишинговый ресурс, который мимикрирует под крупный онлайн-магазин с большими скидками. Конкретные бренды магазинов в «Лаборатории Касперского» не назвали.

«Часто пользователи могут посчитать, что страница с выгодным предложением открывается в качестве акции от партнера. На фишинговой странице у пользователя выманивают личную и платежную информацию: адрес, ФИО, а главное — сведения о банковской карте. Как правило, на таких ресурсах карта выступает единственным доступным способом оплаты товара по скидке. После ввода данных карты, они уходят злоумышленникам, а товар не доставляется», — пояснила Иванова.

По ее словам, это не новая схема.

Но обычно люди попадают на фишинговые ресурсы из рассылок в почте и мессенджерах, на такой ресурс также можно перейти по ссылкам, которые распространяются в соцсетях или даже через рекламу в поисковой выдаче. Важно отметить, что в этих случаях пользователь должен сам кликнуть на ссылку, которая зачастую сопровождается сомнительным контентом. Однако в новом сценарии переброс на мошеннический сайт осуществляется с легитимного и к тому же автоматически, что не вызывает у пользователя недоверие.

Вредоносным скриптом, который реализует эту схему мошенничества, к 5 июля оказалось заражено более 5 тыс. сайтов, сообщила Иванова. Она отметила, что подавляющее большинство таких ресурсов — российские, однако есть примеры из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

Всего за четыре дня (с 1 по 4 июля) с мошенничеством столкнулись более 35 тыс. пользователей, следует из данных «Лаборатории Касперского».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Буфер обмана: киберпреступники «заразили» 5 тыс. сайтов в Рунете