Киберэксперт назвал признаки слежки за смартфоном

Если смартфон пользователя начинает быстро разряжаться, это может быть первым признаком работы шпионских приложений в фоновом режиме. Об этом 15 августа рассказал хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

«Первый симптом, который проявляется, это заметное снижение уровня аккумулятора. Будет больше убывать процентов. Это связано с тем, что идет более большое потребление оперативной памяти. Начинается воздействие на процессор, вследствие чего, это приводит к тому, что он может перегреваться», — цитирует эксперта URA.RU.

Также по его словам, приложение может оказаться шпионским, если при запуске требует доступ к камере и микрофону или хранилищу данных.

Вакулин добавил, что многие пользователи, устанавливая приложения, не задумываясь соглашаются на все условия его использования и бездумно предоставляют доступ к своим данным.

По словам специалиста, смартфон может сам указать владельцу, что в данный момент за ним следит злоумышленник. Об этом подадут сигнал индикаторы на дисплее — в системах Android и в iOs есть зеленая и красная пометки, которые находятся в панели состояния, обычно рядом с часами.

Если эти датчики показывают, что включены камера и микрофон, но пользователь их не запускал, за ним, возможно следят.

Ранее в августе эпидемиолог Оксана Чикина рассказала о том, как смартфон становится потенциальным источником передачи инфекционных заболеваний, среди которых пневмококк и кишечная палочка. Чикина подчеркнула, что гаджеты нужно регулярно чистить. Для этого можно использовать антисептик на спиртовой основе или специальные ультрафиолетовые установки.