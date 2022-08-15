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Росгвардия задержала на юге Украины более 50 связанных с ВСУ человек

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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За неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, связанных с вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в российском ведомстве заявили 15 августа.

Херсонская область и приазовская часть Запорожья были освобождены в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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