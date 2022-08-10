Группу пособников СБУ задержали в Херсонской области

Правоохранители задержали в Голопристанском районе Херсонской области группу пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 10 августа в Telegram-канале сообщило МВД региона.

Задержаны четыре человека. Они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники.

«Один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации военнослужащих ВС РФ для последующей передачи сведений и координат ВСУ», — отмечается в сообщении.

У диверсантов в тайниках изъяты четыре противотанковые мины с запалами, гранаты Ф-1 и РГД-5, три автомата Калашникова и патроны к ним калибром 5,45 мм, два гранатомета «Комар» польского производства, травматический пистолет.

Проводятся следственные действия, личности задержанных установлены.

5 августа российские военнослужащие ликвидировали «спящую ячейку» участников территориальной обороны Украины в Херсоне. Были установлены личные данные 16 членов группы, включая командира взвода и командира отделения.

31 июля российские силовики задержали двух жителей Бериславского района Херсонской области, которые организовали схрон боеприпасов для боевиков ВСУ. По данным источника «Известий», у нарушителей изъяли семь ящиков со снарядами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, боеприпасы и экипировку ВСУ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Это произошло на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и выступили с просьбой о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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